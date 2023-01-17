Москва, 17 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Анатолий Елисеев

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Зарубежные компании, казалось бы, сбавили темпы ухода из России. Иностранному бизнесу стало понятно, что выгоднее не сжигать за собой мосты, российский рынок дает хорошие деньги. Однако политическая ситуация все менее гибка: Россия склонна не уговаривать западный бизнес остаться, а, наоборот, сказать «нет» тем, кто пытается сидеть на двух стульях.

Российская сторона понимает, что обещанные Францией для Украины танки не способны оказать серьезного влияния на усиление украинской армии. Однако возмутителен сам прецедент. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который постоянно подчеркивал свое стремление дружить с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным, все же выступил с подобным демаршем, пообещав поддержать ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поспешил порадоваться и поддержать такое заявление Макрона, заявив, что желание Франции поставить Украине танки — доказательство отсутствия «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Пока Франция готова поставить свои легкие танки АМХ-10, но Украина жаждет получить и более мощные Leclerc.

Однако Россия, думается, не оставит без внимания такой политический ход европейских стран, и Франции в первую очередь (раз уж французский президент первый из руководителей западных стран сделал подобный выпад). И дело даже не в каких-то новых военных действиях в ходе спецоперации или политических нотах. Не стоит забывать и о сфере экономики, которая сегодня как никогда зависит от малейших политических нюансов.

Между прочим, за рубежом и, даже в самой Украине, это тоже прекрасно понимают и чувствуют. Казалось бы, почему украинские торговые сети вдруг отказались брать на реализацию продукцию французской марки Bonduelle (об этом сообщили на днях новостные источники)? Макрон ведь теперь — друг и поддержка Зеленского, почему такое неприятие французской продукции? Все просто. Украинцы считают обязательным бойкот этой компании, поскольку Bonduelle не ушла с российского рынка, в России эта продукция пользуется давней популярностью и до сих пор продается. Так почему Bonduelle до сих пор сотрудничает с Россией, возмущены на Украине?

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Что ж, в таком случае и россияне должны, видимо, выдать адекватный ответ, и точно так же отреагировать на ситуацию: а что, действительно, делают на нашем российском рынке французские компании, если президент Франции так явно поддерживает украинскую армию, воюющую с Россией? Российский ритейл тоже вправе объявить бойкот французским брендам. В конце концов, российское производство вполне доказало в последние годы, что может справиться и само, задачи импортозамещения успешно выполняются, у страны есть и сырье, и собственные специалисты, и научная база, и технологии, чтобы обеспечить рынок собственной продукцией.

Возьмем тот же рынок пищевой продукции, если уж мы заговорили о Bonduelle. Например, огромное количество молочной продукции, которая сегодня есть на наших магазинных полках, производится мощной французской молочной компанией Danone. Это такие бренды, как знаменитые «Актимель», «Простоквашино», «Активиа», «Даниссимо», а еще «Био Баланс», «Тёма», «Актуаль», «Петмол», детское питание «Нутрициа»… Напрашивается вопрос: почему Danone все еще в России, разве он не со своим президентом Макроном?

Ответ даже не нужно искать где-то глубоко. Просто западному бизнесу выгодно работать в России: уже много вложено, хорошие прибыли, так что что-то менять, видимо, не хочется. Да и самой Франции, очевидно, это выгодно. Зарабатываются деньги на российской территории, а утекают туда, во Францию. На них можно, в том числе, делать и танки для Украины.

Еще одни сильнейшие игроки на рынке России, которые являются французским бизнесом, — «Ашан» (Auchan) и «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Конечно, французам не хочется уходить: какая же крупная торговая сеть откажется от такой раскрученности на рынке?

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Гипермаркет «Ашан»

Тем не менее, настроение российских потребителей и отношение их к представителям Франции, в том числе и в ритейле, может поменяться в связи с таким поворотом Макрона в политике. Danone, кстати, уже обмолвился в октябре 2022 года, что все же хочет уйти из России — что ж, компании никто не препятствует в реализации этих планов. Лучше бы, видимо, французскому бизнесу не ждать, пока ему объявят бойкот в России, а уйти самостоятельно — хотя бы сохранят лицо.