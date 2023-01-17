Донецк, 17 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Созданный в Донецкой Народной Республике фонд развития промышленности региона одобрил 11 проектов на сумму порядка 800 млн рублей. Об этом 17 января сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

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По его словам, фонд развития промышленности республики одобрил 11 проектов, общая сумма которых составляет около 800 млн рублей, при этом находятся на рассмотрении еще 13 проектов на сумму один млрд рублей.

Хоценко уточнил, что одобренные проекты имеют высокое социально-экономическое значение для региона. После их реализации в ДНР будет создано более 1,4 тысячи новых рабочих мест, также будут обеспечены налоговые поступления в бюджет республики в размере свыше двух млрд рублей.

Он сообщил, что в ДНР программы государственной поддержки для предприятий будут продолжены.