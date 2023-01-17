Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале
Пекин, 17 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета, передает 17 января Центральное телевидение Китая.
Sulav Shrestha/Xinhua/Global Look Press
На месте авиакатастрофы в Непале
«От имени китайского правительства и китайского народа выражаю глубокие сожаления по поводу гибели людей, искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в телеграмме.
Как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта ATR 72 произошло в Центральном Непале 15 января. Спасатели обнаружили тела 70 человек. Всего на борту было 72 человека — 68 пассажиров и четверо членов экипажа.
Обломки самолёта лежат на дне ущелья глубиной 200 метров, работе спасателей мешает ненастная погода.
Читайте также: В Непале продолжают искать тела детей, находившихся в упавшем самолёте