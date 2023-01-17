Пекин, 17 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета, передает 17 января Центральное телевидение Китая.

Sulav Shrestha/Xinhua/Global Look Press На месте авиакатастрофы в Непале

«От имени китайского правительства и китайского народа выражаю глубокие сожаления по поводу гибели людей, искренние соболезнования семьям погибших», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта ATR 72 произошло в Центральном Непале 15 января. Спасатели обнаружили тела 70 человек. Всего на борту было 72 человека — 68 пассажиров и четверо членов экипажа.

Обломки самолёта лежат на дне ущелья глубиной 200 метров, работе спасателей мешает ненастная погода.

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