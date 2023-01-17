Москва, 17 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает 17 января пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

Стороны высоко оценили достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнёрства.

«Главы государств также обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», — добавили в пресс-службе.

Напомним, Бердымухамедов в июне 2022 года был в Москве с официальным визитом, где прошла встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда туркменский лидер поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

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