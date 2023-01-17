Президенты России и Туркменистана обсудили сотрудничество в энергетике
Путин в телефонном разговоре с Бердымухамедовым обсудил сотрудничество в энергетике
Москва, 17 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает 17 января пресс-служба Кремля.
Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Владимир Путин
Стороны высоко оценили достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнёрства.
«Главы государств также обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики», — добавили в пресс-службе.
Напомним, Бердымухамедов в июне 2022 года был в Москве с официальным визитом, где прошла встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда туркменский лидер поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса.
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