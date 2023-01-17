Париж, 17 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказалась брать у России плату за содержание «русского кладбища» из-за «исключительного международного контекста», однако все могилы останутся в сохранности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 17 января на сайте мэрии.

Дмитрий Орлов/ТАСС Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции

В мэрии заверили, что «ни одна из русских могил не исчезнет и город обеспечит, как это было до сих пор, содержание и реконструкцию общественных мест коммунального кладбища».

«Что касается выплаты концессий на 2022 год, исключительный международный контекст вынудил нас временно отложить инвентаризацию концессий и возобновление их выплат», — добавили в мэрии.

Указано также, что восстановление большого количества разрушенных или находящихся в плохом состоянии могил было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине.

В Сент-Женевьев-де-Буа напомнили, что муниципальное кладбище, на котором насчитывается более 5200 православных захоронений, с 2001 года включено в список исторических памятников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «вопиющей бесчеловечной безнравственности» французских властей, которые прекратили сотрудничать с Россией по вопросу сохранения могил в Сент-Женевьев-де-Буа. Париж затеял «войну с мёртвыми» из стадного чувства, предположила она.

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