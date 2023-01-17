Москва, 17 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поддержал предложение фракции «Новые люди» закрепить в законе отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

В ходе пленарного заседания палаты парламента руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев рассказал о внесенном законопроекте, которым предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам крестьянских или фермерских хозяйств.

«Вы сейчас говорите: крайне важно, чтобы бизнесмены имели бронь. Недавно была инициатива наших коллег из комитета по высшей школе, чтобы была броня для кандидатов и докторов наук. А кто страну защищать будет? Рабочий, крестьянин? Нет, это долг каждого!» — ответил Володин.

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