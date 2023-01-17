Москва, 17 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств Союзного государства, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января. Реализация соглашения увеличит туристические потоки, отметил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соглашение создает правовую базу для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы.

Как следует из соглашения, Россия и Белоруссия признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории стран, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Отдельно оговаривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют въезд, выезд, пребывание или транзитный проезд по территориям государств обеих сторон в визовом режиме и имеют визу государства одной из сторон, а также документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территориям государств сторон в течение срока действия такой визы.

Также иностранные граждане, которые могут находиться на территории одной страны в безвизовом режиме, а другой — по визе, имеют право въезжать, пребывать на срок, определенный международным договором или, при отсутствии в нем сроков пребывания, законодательством государства этой другой стороны, въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории государства этой другой стороны при наличии документа, удостоверяющего личность.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного спортивного мероприятия одной стороны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории государства другой стороны в течение срока действия указанных документов.

В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.

Белоруссия ратифицировала соглашение в 2020 году.

«Два года потребовалось России, чтобы все привести в порядок в соответствии с целями соглашения», — отметил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

С реализацией соглашения иностранцы смогут въезжать на территорию стран на автотранспорте и по железной дороге, а не только самолетами, уточнил парламентарий.