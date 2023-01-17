Самара, 17 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. К нападающему самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Владимиру Сычевому был интерес со стороны клубов немецкой Бундеслиги. Об этом 17 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Антон Новодережкин/ТАСС Владимир Сычевой

Отмечается, что 26-летний футболист отказался от такого варианта, поскольку одним из главных условий перехода со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.

Сычевой является уроженцем Симферополя. В декабре 2022 года он перешёл из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Сычевой сменил фамилию и будет играть в «Крыльях Советов» под фамилией Писарский.