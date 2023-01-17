Москва, 17 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Увеличение численности российских войск связано с прокси-войной, которую коллективный Запад ведет против России, заявил 17 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/ТАСС Солдат ВС России

Запад косвенно участвует в боевых действиях, также в его политике есть элементы экономической, финансовой и правовой войны против России, отметил он.

«Безопасность нашей страны должна быть, безусловно, обеспечена», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент концептуально согласился с изменениями, предложенными Министерством обороны.

Как сообщалось ранее, до 2026 года численность Вооружённых сил России предполагается увеличить до полутора миллионов человек.

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании 17 января поручил в рамках реализации этой задачи усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН, создать два новых военных округа (Московский и Ленинградский), увеличить число полигонов для подготовки специалистов, синхронизировать рост численности войск с объемами поставок вооружений в рамках гособоронзаказа.