Мелитополь, 17 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Боец батальона имени Судоплатова с позывным Викинг заявил о готовности добровольцев из Сербии, Македонии, Польши и некоторых других европейских стран вступить в борьбу против ВСУ, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Среди зарубежных военных поддержку уже оказывают сербы. Единомышленники из Европы также выразили готовность приехать. В перспективе возможно большое расширение, утверждает доброволец, являющийся руководителем международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение».

Боец с позывным Викинг пояснил участие в боевых действиях сербских добровольцев, которые оказывают поддержку, нарушая законодательство Сербии. По его словам, на практике пока никого из вернувшихся в Сербию солдат в тюрьму не посадили.

«Те, кто возвращался раньше, — как максимум им давали условный срок. Власть не хочет, чтобы был большой поток. Публично не хочет, но каких-то прецедентов и уголовного преследования не было», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что перед сербскими военными поставлены конкретные задачи по обеспечению безопасности региона и города Мелитополя.

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