Москва, 17 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Слухи о новой волне мобилизации в России искусственно будируют из-за рубежа, заявил 17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

«Президент уже сделал на этот счет все необходимые заявления», — отметил Песков.

Ранее ряд западных изданий, включая Times, в очередной раз сообщил о подготовке «новой волны мобилизации» в России, в рамках которой якобы будут призваны до полумиллиона человек.

В декабре 2022 года Владимир Путин заявил, что никаких факторов для проведения в России новой частичной мобилизации нет.