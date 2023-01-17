Песков прокомментировал слухи о новой волне мобилизации в России
Песков: слухи о новой волне мобилизации в России распространяют из-за рубежа
Москва, 17 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Слухи о новой волне мобилизации в России искусственно будируют из-за рубежа, заявил 17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Александр Погожев ИА REGNUM
Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации
«Президент уже сделал на этот счет все необходимые заявления», — отметил Песков.
Ранее ряд западных изданий, включая Times, в очередной раз сообщил о подготовке «новой волны мобилизации» в России, в рамках которой якобы будут призваны до полумиллиона человек.
В декабре 2022 года Владимир Путин заявил, что никаких факторов для проведения в России новой частичной мобилизации нет.