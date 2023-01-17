Москва, 17 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Отдых за границей российских чиновников является, скорее всего, вопросом этики. Об этом 17 января сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

(сс) sam volodi Дубай

По его словам, ограничения в данном вопросе установлены не были.

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это скорее этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение», — заявил он, добавив, что при этом руководители могут выступать с такими рекомендациями.

«Это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в России депутатов и чиновников попросили воздержаться от красивого отдыха за рубежом.

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