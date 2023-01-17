Москва, 17 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Расширение российской армии — необходимость ввиду новых угроз, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Расширение нашей армии — необходимость, а как говорит министр, всё должно быть планово и с персональной ответственностью», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий перечислил порядка пяти конфликтов, которые затрагивают Россию.

«Не надо забывать, что нам пытаются открыть второй фронт в Закавказье, претензию финнов на Карелию, нестабильная обстановка сложилась в Средней Азии, необходимо защищать критически важные объекты и северные пути в Арктике, а конфликт на Тайване практически неизбежен», — перечислил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросам выполнения решения российского президента об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил: Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации.