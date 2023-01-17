Москва, 17 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января анонсировал журналистам совещание российского президента Владимира Путина по экономическим вопросам, прокомментировал слухи об ограничениях для чиновников на отпуск и ряд других актуальных тем.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря президента, у чиновников на федеральном уровне нет ограничений на отпуск за границей:

«Это скорее этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение. Но руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это нормально. Тем более в нынешней ситуации».

Оценивая результаты взаимной торговли с Китаем, Песков отметил, что за 2022 год товарооборот составил $190 млрд:

«Динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия, сотрудничества множится. Китай наш большой союзник и экономический партнер. Будем развивать сотрудничество. Названный горизонт в $250 млрд является абсолютно реалистичным. Надеемся, что в скором будущем он будет достигнут и преувеличен».

Относительно планов Минобороны увеличить численность войск пресс-секретарь российского президента пояснил:

«Вам известно о предложениях, которые были озвучены Минобороны, которые еще будут конкретизироваться, об увеличении призывного возраста. В целом, концептуально, Путин согласился, поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается.

Связано это с той войной, которые страны коллективного Запада ведут. Прокси-война включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой, правовой. С этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, Минобороны выполняет свою роль».

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В то же время Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о приказе Путина взять Донбасс до марта 2023 года и ситуацию с увольнением Арестовича:

«Давайте мы не будем комментировать служебные назначения и увольнения на Украине. Давайте заниматься нашими делами».

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Говоря об особенностях предстоящего совещания Владимира Путина по экономическим вопросам, Песков заметил, что глава государства выступит со своим видением основных перспектив и оценкой нынешнего уровня развития. В закрытой части выступят министры: Решетников, Набиуллина, Хуснуллин и Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, также Песков заявил о пользе диалога Службы внешней разведки (СВР) России и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

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