Москва, 17 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. России стоит пересмотреть пошлины на товары, которые ввозятся из недружественных стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Антон Новодережкин/ТАСС Алексей Нечаев

В ходе выступления в Госдуме парламентарий отметил, что недружественные страны без всякой оглядки на ВТО первичными и вторичными санкциями исключили целые отрасли российской промышленности из возможности продавать в эти страны.

«Самое мягкое, что они сделали — они подняли пошлины на экспорт наших товаров. Мы то, чего живем до сих пор под этими ограничениями? Я не предлагаю сделать зеркальные меры, ответить на их запрет поставок нашей продукции запретом на их продукцию. Давайте пошлины поднимем. У нас до сих пор по ряду конечной продукции потребительской 5%, 10%, 15%. Очень добродушные, доброжелательные пошлины, такие френдли. Может начнем отвечать? Может начнем зубы показывать и в этом тоже?», — сказал парламентарий.