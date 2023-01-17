Москва, 17 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил 17 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Послание Владимира Путина Федеральному собранию

«Мы сообщим вам, когда это произойдет», — сказал он, отвечая на вопрос, не определилась ли дата послания.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Путин заявил, что оглашение послания Федеральному собранию состоится в начале 2023 года.

Российский лидер не стал называть конкретную дату своего выступления, подчеркнув, что «в новом году это, безусловно, сделаем». Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах.