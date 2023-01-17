Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Петербургский предприниматель, миллиардер Борис Берсон, проходящий по уголовному делу о разрушении здания-памятника, объявлен в розыск в связи с уклонением от участия в судебном процессе по делу. Такое решение принял Василеостровский районный суд, изменив Берсону меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу, сообщили 17 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, владелец здания Борис Берсон, учредитель ЗАО «Адамант», своим преступным бездействием в 2013–2021 годах нарушил требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения «Дом Алексея Черкасского (Риттеров)». По версии следствия, Берсон не обеспечивал необходимое содержание дома, отключал его от обслуживания коммунальными службами и допускал на его территории распитие алкогольных напитков людьми без определенного места жительства. Это повлекло повреждение объекта на сумму более 39 млн рублей. Ранее Берсон был дважды привлечен к административной ответственности и выплате штрафа, на его имущество на сумму более 184 млн рублей был наложен арест.

Когда в Василеостровском суде начался процесс по уголовному делу, Берсон многократно не являлся в суд, представляя больничные листы, открытые в негосударственных медицинских учреждениях. Тогда суд назначил свою судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что заболевания Берсона не требуют длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара.

«Таким образом, суд пришел к выводу, что Берсон уклоняется от явки в суд и скрывается. Суд изменил Берсону меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу на срок 6 месяцев со дня фактического задержания, объявив Берсона в розыск», — пояснили в ОПС.

Производство по уголовному делу приостановлено до задержания Берсона, которого в этом случае отправят в следственный изолятор.