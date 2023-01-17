Москва, 17 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 января проведет совещание по экономическим вопросам, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства намерен озвучить свое видение развития экономики, отметил Песков.

Ранее в январе 2023 года президент отметил, что ситуация в экономике стабильна.

Результаты, достигнутые в 2022 году, оказались выше и прогнозов противников России, и даже ожиданий руководства России, сказал Путин. Безработица находится на историческом минимуме, а инфляция оказалась ниже ожидаемой, добавил президент.