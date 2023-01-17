Москва, 17 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Увязать кадровые и социальные лифты со службой в вооруженных силах и наличием военно-учетной специальности предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам надо сделать как можно быстрее, чтобы в будущем все социальные лифты и кадровые решения принимались с учетом необходимости службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности», — заявил Володин.

Прежде всего, это актуально для чиновников.

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и службы в Вооруженных силах РФ», — предложил парламентарий.

В этом случае «будет создана система кадровых лифтов, когда каждый человек, независимо от того, где он работает, может и должен защищать свою страну».

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