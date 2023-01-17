Москва, 17 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника офиса украинского президента Алексея Арестовича. Об этом он заявил 17 января в ходе встречи с журналистами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине», — сказал представитель Кремля, предложив заниматься «нашими делами».

Напомним, что Арестович покинет должность после публичного признания ошибкой заявления о том, что многоквартирный дом в Днепре взорвался вследствие работы украинских средств ПВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках шагов по обеспечению безопасности будут созданы два новых военных округа: Московский и Ленинградский.

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