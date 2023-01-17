Днепропетровск, Украина, 17 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В результате удара по многоэтажному дому в Днепропетровске количество погибших увеличилось до 44 человек, сообщил 17 января мэр города Борис Филатов.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press Разрушенный многоэтажный дом в Днепропетровске

Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 января заявил об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепропетровске якобы из-за удара российской ракеты.

Всего в доме проживали 1,7 тыс. человек, в разрушенном подъезде — порядка 200 человек.

Позже с заявлением выступил советник офиса Зеленского Алексей Арестович. Он утверждал, что действия систем ПВО Украины привели к падению ракеты на дом в Днепропетровске.

После этих слов на Арестовича обрушился шквал критики. Затем от него последовали извинения, а 17 января он подал в отставку.

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