Енисейский район, Красноярский край, 17 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. На севере Красноярского края произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом 17 января сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефтепродуктов

Согласно опубликованным данным, ЧП произошло на складе временного хранения горюче-смазочных материалов в селе Ярцево Енисейского района.

В связи с разливом нефтепродуктов на территории склада ООО «Енисейэнергоком» на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Другие подробности ЧП уточняются.