Калуга, 17 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Мужчину и несовершеннолетнюю девушку задержали в Обнинске за изнасилование другой несовершеннолетней. Пара может быть причастна к недавнему двойному убийству, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

34-летнего местного жителя поместили под арест в рамках уголовного дела об изнасиловании 17-летней девушки. Потерпевшая указала на квартиру своих знакомых, где над ней надругались. В квартире задержанный жил с сожительницей, которой также 17 лет.

По данным следствия, юная сожительница «содействовала в применении насилия в отношении потерпевшей», она задержана. Мужчина при задержании угрожал полицейским ножом, его действия квалифицированы по статьям 131 («Изнасилование») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Кроме того, пара может быть причастна к убийству мужчины и женщины, тела которых нашли 15 января в канализационном колодце на улице Любого, и укрывательству этого преступления. Следы, похожие на кровь, обнаружены в квартире задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты человеческих тел обнаружили в Обнинске сотрудники аварийной службы, которые приехали к колодцу на улице Любого, чтобы устранить затор в канализации.