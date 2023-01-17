Москва, 17 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Необходимо легализовать ЧВК «Вагнер» и принять закон о частных военных компаниях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Это действительно героическое воинское формирование, и (нужно) чтобы у нас был закон, а не просто были рассуждения, кто что делает и на каком основании», — сказал Миронов.

Законопроект уже готов.

«Мы при согласии остальных депутатов Госдумы и при согласии правительства, а здесь не надо быть провидцем, и понятно, кто будет возражать против принятия закона и почему правительство делает отрицательное заключение раз за разом. Но если уже правоотношения есть, разве не дело законодателей их урегулировать нормой закона? И думаю, к этому надо обязательно возвращаться», — заявил Миронов.

Именно усилиями ЧВК «Вагнер» был освобожден Соледар, добавил депутат.

Отметим, что разработанный законопроект определяет правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и деятельностью частных военных и военно-охранных компаний. Вопросы лицензирования деятельности ЧВК должны регламентироваться Министерством обороны РФ.

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