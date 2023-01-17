Москва, 17 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 17 января провел совещание по вопросам выполнения решения российского президента Владимира Путина об увеличении численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Отмечалось, что будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил: Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов Российской Федерации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вооруженные силы России

Три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках будут сформированы в армейский корпус в Республике Карелии. Также предстоит переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

В обсуждении участвовали заместители министра обороны России, главнокомандующие и командующие видами войск.

«Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу вооружения и военной специальной техники и других материальных средств, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов», — отметил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная спецоперация на Украине продолжается уже почти год. С 1 января 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым штатная численность армии увеличивается до 2 039 758 человек (на 137 тыс. военнослужащих).

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