Мелитополь, 17 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Сербские добровольцы в составе батальона имени Павла Судоплатова приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках боевого слаживания. Их тренировки проходят в условиях, приближенных к боевым, сообщил 17 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Официальный Telegram-канал Врио Губернатора Запорожской области Сербские добровольцы в Запорожской области приступили к тренировкам. 2023 год

По его словам, перед сербскими военными сегодня поставлены конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя.

Напомним, добровольцы из Сербии, прибывшие в Запорожскую область, поступили в батальон имени Судоплатова 13 января.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич отмечает, что сограждан за добровольное участие в конфликте на Украине привлекут к ответственности.