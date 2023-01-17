Москва, 17 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, заявил 17 января в интервью ТАСС глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Виды на Крым. Советский плакат

Ранее представители киевских властей заявили о намерении «работать» над возвращением Крыма, в том числе и военным путем.

В декабре 2022 года власти Украины анонсировали «наступление» в 2023 году, а экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что «через несколько месяцев» ВСУ захватят Крым.