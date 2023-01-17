Киев, 17 января, 2023, 12:48 — ИА Регнум. На Украине в шести областях аварийно отключают электроэнергию. Об этом 17 января сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

Publicdomainpictures.net ЛЭП

По ее информации, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Из-за превышения лимитов потребления электроэнергии применены аварийные отключения в шести областях Украины.

Уточняется, что, кроме этого, из-за неблагоприятной погоды (порывистого ветра и обледенения проводов) в центральных районах Украины имеются локальные отключения в сетях операторов систем распределения.

Читайте также: В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу