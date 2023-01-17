Москва, 17 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Поддержка участников специальной военной операции станет постоянным приоритетом работы Государственной думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Нам необходимо сделать всё для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной думы», — сказал Володин.

Он также отметил, что специальная военная операция решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира.

В целом, по мнению председателя палаты парламента, сессия будет насыщенной, в законотворческом портфеле находится 1365 законопроектов.

«Наши приоритеты — обеспечение безопасности, развитие экономики, повышение качества жизни людей», — подчеркнул он.

Несмотря на вызовы и проблемы, депутаты должны делать всё для достижения национальных целей развития, заявил также Володин.

Он напомнил, что президентом поставлены для их решения шесть задач: снижение бедности, рост реальных заработных плат и увеличение минимального размера оплаты труда; обеспечение финансового суверенитета; опережающее развитие инфраструктуры; укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности; поддержка материнства и семей с детьми, а также вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень.

Володин также проинформировал парламентариев о том, что перед началом заседания состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Рассказал о планах Государственной думы на предстоящую сессию. Владимир Владимирович попросил передать депутатам наилучшие пожелания успешной работы, эффективности в интересах наших граждан и страны», — проинформировал Володин.