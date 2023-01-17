Ханой, 17 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама утвердил добровольную отставку президента страны Нгуена Суан Фука. Об этом 17 января сообщает портал VnExpress.

U.S. Department of State Нгуен Суан Фук

По информации портала, глава государства Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Ранее ряд высокопоставленных чиновников правительства Вьетнама покинули свои должности, двум министрам и ещё нескольким чиновникам были предъявлены уголовные обвинения. Согласно данным журналистов, Фук был ответственен за то, что несколько чиновников допустили нарушения, что привело к тяжелым последствиям.

Нгуен Суан Фук был избран президентом Вьетнама в апреле 2021 года. С 2016 по 2021 год он был премьер-министром этой страны.