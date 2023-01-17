Берлин, 17 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Новым министром обороны Германии будет назначен Борис Писториус, сообщает 17 января Spiegel.

IMAGO/Droese Борис Писториус

Сейчас Писториус занимает пост министра внутренних дел региона Нижняя Саксония. 62-летний политик — член партии СДПГ.

13 января немецкие СМИ сообщили, что министр обороны Кристина Ламбрехт подала в отставку. Она была официально принята 16 января.

Отставка произошла на фоне серии скандалов в ведомстве, связанных с новым вооружением армии Германии и с поставками военной техники в Киев.