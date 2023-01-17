Москва, 17 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Боевая составляющая Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения будет усилена, заявил министр обороны Сергей Шойгу 17 января в ходе совещания по вопросам увеличения численности российских Вооружённых сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Он напомнил, что численность ВС России будет увеличена до 1,5 млн военнослужащих по решению президента Владимира Путина. Будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. Самодостаточные группировки войск появятся на территориях субъектов, в 2022 году принятых в состав России.

«Усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения», — сказал Шойгу.