Киев, 17 января, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку, сообщает 17 января telegram-канал «Политика страны».

Интернет-представительство Киевского террористического режима Алексей Арестович

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — цитирует издание Арестовича.

Напомним, ранее Арестович заявил, что разрушение подъезда девятиэтажного дома в Днепропетровске 14 января стало следствием действий киевских систем ПВО.

На него обрушился шквал критики. В Верховной раде инициировали сбор подписей за его отставку. После этого Арестович выступил с извинениями.

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