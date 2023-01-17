Москва, 17 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой прислали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 17 января сообщает РИА Новости.

Сергей Карпухин/ТАСС Прощание с актрисой Инной Чуриковой в Москве

Церемония прощания проходит в храме Христа Спасителя. Сотни людей пришли возложить цветы к гробу актрисы и проводить её в последний путь.

Напомним, Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни.