Москва, 17 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Государство должно помочь российским производителям с рекламой своих товаров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил журналистам руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

По его словам, сейчас российский производитель конкурирует на рынке благодаря низкой цене на свою продукцию.

«Российский товар всегда дешевле. Ну иначе не купят, потому что там встают бренд, встают огромные инвестиции в рекламу за этими товарами. Мы так и будем все время ценой конкурировать? Ведь меньшая цена — это меньшая прибыль предприятий, меньше возможности реинвестировать. Меньшая цена — это меньшие налоги в бюджет. Давайте мы, например, от экспортных пошлин в тех отраслях, где мы ведем, потребительских товаров половину дополнительной пошлины будем направлять на поддержку рекламы наших национальных производителей. Сейчас и так государство десятки миллиардов тратит на то, чтобы субсидировать наше телевидение и другие средства массовой информации. Сегодня на рубль государственных денег бюджетных приходится рубль расходов средств массовой информации. Давайте к рублю денег государственных добавим рубль денег национальных производителей. Телевидение больше получит», — сказал Нечаев.