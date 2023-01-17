Лондон, 17 января, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе впервые с августа 2021 года опустились ниже $600 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

ИА REGNUM Газ

Так, февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне $728,6. Позже стоимость опустилась до $599.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе совещания правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в 2022 году поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» достигли рекордных 15,5 млрд кубометров.

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