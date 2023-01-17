Москва, 17 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало проект закона об особенностях социального и пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 17 января сообщает ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

В пояснительных материалах к соответствующему законопроекту говорится о том, что инициатива предусматривает установление особенностей реализации права на пенсионное обеспечение и дополнительное социальное обеспечение граждан России, которые проживают в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года, либо постоянно проживавших и выехавших из этих территорий в Россию, а также организации индивидуального учета в системах обязательного социального страхования и пенсионного страхования.

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