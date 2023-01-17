Москва, 17 января, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Пропажу документа музыкант Рома Зверь обнаружил спустя месяц во время съемок фильма в Екатеринбурге. Помощнице фронтмена группы «Звери» пришлось даже обратиться в полицию аэропорта Шереметьево с заявлением о потере документа. Об этом ИА REGNUM 17 января сообщил источник в правоохранительных органах.

Сергей Фадеичев/ТАСС Рома Зверь

«14 января в отделе полиции аэропорта было принято заявление о пропаже заграничного паспорта. По данным заявителя, документ был утерян после авиаперелета Мальдивы — Москва еще 7 декабря, но его отсутствие заметили только сейчас», — отметил источник ИА REGNUM.

Примечательно, что именно 7 декабря «Зверю» исполнилось 45 лет, а Мальдивы для музыканта вообще являются знаковым и памятным местом. Именно там он записал клип на песню «Ты так прекрасна», которую посвятил своей жене.

Жена лидера «Зверей» в разговоре с журналистами ИА REGNUM сообщила, что на сегодняшний день паспорт уже найден и помощь полиции в итоге не потребовалась. Оказалось, что всё это время паспорт находился дома на полке, а заявление правоохранителям было написано напрасно.

Рома Зверь — российский музыкант, вокалист и лидер группы «Звери». Группа была основана в 2000 году. Неоднократно была победителем различных премий в номинациях «лучшая песня», «лучшая рок-группа» и многих других.