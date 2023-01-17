Украинского шпиона поймали на границе России и Грузии
ФСБ России: украинский шпион пойман на границе с Грузией
Владикавказ, 17 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Подозреваемый в шпионаже в пользу Украины задержан на российско-грузинской границе. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе управления ФСБ России по Северной Осетии.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
Предполагаемый шпион — 28-летний гражданин одной из стран СНГ. Его задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий в момент перехода границы на пункте пропуска «Верхний Ларс».
Мужчина передавал украинской стороне информацию о местоположении российской военной техники. Он отправлял контактному лицу фотографии и видео, которые хранились в его мобильном устройстве.
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