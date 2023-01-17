Владикавказ, 17 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Подозреваемый в шпионаже в пользу Украины задержан на российско-грузинской границе. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе управления ФСБ России по Северной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Предполагаемый шпион — 28-летний гражданин одной из стран СНГ. Его задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий в момент перехода границы на пункте пропуска «Верхний Ларс».

Мужчина передавал украинской стороне информацию о местоположении российской военной техники. Он отправлял контактному лицу фотографии и видео, которые хранились в его мобильном устройстве.

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