Москва, 17 января, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Провести ежегодный отчет правительства России перед Госдумой в феврале предложил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Показатели экономики страны не соответствуют тем вызовам, которые реально происходят. Да, можно гордиться тем, что устояли, да, можно говорить о том, что 12% инфляция невысокая, могла быть хуже, хотя, если посмотрите 20-ку стран, мы там в самом низу на последнем месте, да, коммуналка вроде работает, несмотря на морозы, но коммунальные тарифы выросли на 12%, да, вроде проявляем дополнительную заботу о детях, но рождаемость сократилась на 11%, да, мы все делам для того, чтобы поддержать айтишников и талантливых людей, но те, кто побежал за кордон, это, прежде всего, воспитанники той школы, которую нам навязали фурсенки и ливановы», — сказал Зюганов.

В этой связи парламентарий предлагает перенести с весны на февраль отчет правительства о деятельности, который должен представить премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы настаиваем на его досрочном отчете», — сказал Зюганов.