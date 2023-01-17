Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. За период новогодних и рождественских каникул Северную столицу посетили более миллиона гостей. Путешественники из России и зарубежных стран потратили в Санкт-Петербурге на туристские программы и дополнительное обслуживание порядка 14 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

«Туристский Санкт-Петербург за новогодний каникулярный период получил хорошую инвестицию в размере 14 млрд рублей. Каждый гость нашего города — это такой хороший инвестор, который приезжает в Петербург, тратит здесь с удовольствием свои деньги на различные туристские программы и всё остальное, что связано с пребыванием в нашем городе, и уезжает с хорошим настроением. А деньги остаются в экономике Санкт-Петербурга», — сказал Корнеев.

По приведенным им данным, в новогодний период средняя загрузка трехзвездочных отелей Петербурга составила порядка 70% (в пиковые дни, 3–5 января, — 94%), четырехзвездочных — 63% (пиковая — 87%), пятизвездочных — 61% (82%). Наибольшее число туристов в новогодние дни приехало в Петербург из Москвы и Московской области, из Казани, Екатеринбурга, Уфы, Самары и регионов Северо-Запада.

В целом по итогам 2022 года Петербург принял более 8 млн туристов, это на 33% больше, чем в 2021 году. В сравнении с допандемийным 2019 годом турпоток по количеству посещений восстановился на 77%. За прошлый год в Петербург, несмотря на большие логистические трудности, прибыли около 350 тыс. иностранных туристов (+36% к уровню 2021 года). Среднегодовая загрузка петербургских гостиниц составила в 2022 году 60–65% (в 2020–2021 годах — 45–50%)

Больше половины внутреннего турпотока (51%) в Петербург приходится на семейных туристов. Такие туристы наиболее привлекательны для города, так как за время своего пребывания они посещают наибольшее количество городских туристических локаций. Две трети туристов — в возрасте от 18 до 44 лет, на молодежь до 30 лет приходится 38% от общего турпотока.

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«Общий вклад туризма в экономику Петербурга в прошлом году вырос на 132 млрд рублей. В 2022 году туристы внесли в экономику Северной столицы 366 млрд рублей, на 57% больше, чем в 2021 году», — отметил Корнеев. Средний чек российского туриста в Петербурге в 2022 году составил 39,8 тыс. рублей (+24%). Для гостей из ближнего зарубежья средний чек составил 64,5 тыс. рублей, для туристов из дальнего зарубежья — 113 тыс. рублей. Среди иностранных туристов преобладали гости из стран Большого Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Уровень удовлетворенности гостей стабильно составляет около 85%. То есть 85% гостей оценивают уровень гостеприимства в Петербурге как высокий или очень высокий», — резюмировал Корнеев.