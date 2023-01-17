Красноярск, 17 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Вылет самолёта из Красноярска на остров Пхукет (Таиланд) задержали почти на четыре часа из-за пьяного дебошира. Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

«Сняли пьяного дебошира, летевшего с семьей», — говорится в информации.

Согласно опубликованным данным, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Красноярска в 10:20 по местному времени (06:20 мск). Однако позднее время вылета было перенесено на 14:00 (10:00 мск).

Как сообщили в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского, судно покинуло воздушную гавань около 14:45 по местному времени (10:45 мск).

Отмечается, что дебошир вместе с семьей остался в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске произошла авария на газопроводе на предприятии «Нижневартовскгаз».

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