Москва, 17 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Секвестр бюджета России, скорее всего, будет проведен этой весной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил журналистам руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Напомним, в ноябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в рамках федерального бюджета на 2023–2025 годы и речи о секвестре бюджета не идет.

«Конечно, правительство будет, я уверен, делать секвестр бюджета весной. Но зачем нам ждать весны? Уже заложен бюджет 2023 года как дефицитный при том, что рассчитывали на цены на нефть в ноябре на одни цены, сейчас мы видим другие цены. Что мы будем в феврале–марте тратить лишние деньги, терять время, если это можно сделать раньше? Важно не только сокращать расходы, важно увеличивать доходы», — сказал Нечаев перед первым пленарным заседанием весенней сессии Госдумы.

Читайте также: Володин заявил об отсутствии планов по секвестру бюджета России