Мелитополь, 17 января, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Киевские боевики готовят город Запорожье к уличным боям, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

«Украинские боевики готовят Запорожье к уличным боям, — цитирует его РИА Новости. — В пригороде идёт работа по созданию укрепрайонов, в самом городе минируют объекты инфраструктуры».

Он также отметил, что на нескольких машиностроительных заводах проводятся инженерные работы по созданию убежищ для боевиков ВСУ, складов боеприпасов и военной техники.

Напомним, ранее Рогов заявил, что боевики ВСУ начали возводить фортификационную линию во временно оккупированной части Запорожской области, готовясь к обороне. По его словам, если не так давно противник готовился к наступлению, то сейчас его тактика резко изменилась.

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