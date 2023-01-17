Киев, 17 января, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Алексей Арестович попросил прощения за слова о причинах подрыва дома в Днепропетровске. В своем телеграм-канале 17 января он написал, что совершил большую ошибку, заявив, что многоквартирный дом взорвался вследствие работы украинских средств ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Извинения адресованы родственникам и близким погибших и пострадавших, жителям Днепра, (которые лично переживают эту трагедию) и «всем украинцам и неукраинцам, которых мои слова тоже задели».

При этом «совершенно другой разговор» Арестович пообещал политтехнологам, которые «крутили» его высказывание. По его мнению, таким образом украинская оппозиция «атакует власть» и зарабатывает политические баллы во время боевых действий, думая о будущих выборах.

«После «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедрённым агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Арестовича дожали до извинений за заявление про украинские средства ПВО, считает российский журналист Руслан Осташко. Он также отметил, что Арестович не сильно наседает на идею об ошибочности своего высказывания, он просто извинился за то, что сообщил об этом:

«Идёт активная попытка снести Арестовича как политического игрока. Сможет ли отстоять своего театрального друга Зеленский? Если он позволит СБУ «скушать» своего придворного шута, то это будет явный сигнал, что и сам Зеленский уже ничего не решает».

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Арестович заявил, что многоквартирный дом в Днепропетровске взорвался вследствие работы украинских средств ПВО, в Верховной раде начали сбор подписей за его отставку. А глава Днепропетровска Борис Филатов назвал Арестовича воплощением зла.

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