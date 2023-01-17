Стокгольм, 17 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Швеции устанавливают причины мощного взрыва, произошедшего ночью в центре Стокгольма в районе Сёдермальм. Об этом 17 января сообщает телеканал SVT.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

По информации журналистов, взрыв произошел в 03:28 по местному времени (05:28 мск) около входа в один из ресторанов.

Уточняется, что, к счастью, обошлось без пострадавших, при этом здание было существенно повреждено.

По словам представителя шведской полиции Улы Эстерлинг, вход в здание был полностью разрушен, также серьёзно поврежден фасад.

По данному факту сотрудники полиции начали предварительное расследование.