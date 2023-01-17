Катманду, 17 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Беспилотники задействованы в поисковой операции на месте крушения самолёта авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Тела двух человек ещё не найдены, сообщает 17 января Reuters.

Skanda Gautam/Global Look Press/Keystone Press Agency Авиакатастрофа в Покхаре. Непал

Спасатели обнаружили тела 70 человек. Всего на борту было 72 человека — 68 пассажиров и четверо членов экипажа.

Обломки самолёта лежат на дне ущелья глубиной 200 метров, работе спасателей мешает ненастная погода.

«Сейчас здесь густой туман. Мы с помощью верёвок опускаем спасателей в ущелье, куда упали и где сгорели части самолета», — рассказал представитель полиции города Покхары Кейси Аджай, участвующий в поисках.

Он добавил, что в самолёте находились маленькие дети. Их тела могли сгореть, в таком случае найти их не удастся. Пока поиски продолжаются.

Тела 48 человек доставлены в Катманду для вскрытия. Ещё 22 тела переданы родственникам в Покхаре.

В списке пассажиров, опубликованном Управлением гражданской авиации Непала, числятся четверо детей, в том числе три младенца. Все они были непальскими гражданами.

Prabin Ranabhat/Global Look Press/Keystone Press Agency Авиакатастрофа в Покхаре. Непальская армия, полиция и спасатели извлекают тела жертв

Крушение самолёта ATR 72, произошедшее в центральном Непале 15 января, стало крупнейшей авиакатастрофой в стране с 1992 года. Тогда Airbus A300 пакистанской авиакомпании врезался в склон холма перед посадкой в Катманду, погибли все 167 человек, находившиеся в самолёте.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января на месте авиакатастрофы у Покхары обнаружили оба бортовых самописца.

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