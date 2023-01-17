Нижневартовск, Югра, 17 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В Нижневартовске произошла авария на газопроводе на предприятии «Нижневартовскгаз». Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Да, у нас произошёл порыв на газопроводе. В результате было снижено давление газа при подаче на ряд котельных города», — сказали в компании.

Отмечается, что в настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

Кроме того, сообщается, что в Нижневартовске приостановили работу пять из семи котельных. Угрозы жителям и социальному сектору нет. Две оставшиеся котельные будут подавать тепло на объекты города.