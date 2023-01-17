Москва, 17 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации индивидуальным предпринимателям, единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью и главам крестьянских или фермерских хозяйств, внесли в Госдуму «Новые люди» во главе с руководителем фракции Алексеем Нечаевым и вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января (документ есть в распоряжении редакции).

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Новым положением предложено дополнить закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Авторы отметили, что законопроект направлен на обеспечение бесперебойного функционирования российской экономики и бизнеса в период проведения частичной мобилизации.

В сопроводительных материалах депутаты пояснили, что сейчас предприниматели, от личного участия которых непосредственно зависят функционирование их бизнеса и, как следствие, рабочие места, отсутствуют в перечне лиц, которым законом предоставляется отсрочка от мобилизации. Парламентарии считают, что особую актуальность предлагаемые изменения также приобретают, когда часть работников уже мобилизована.

Для обеспечения нормального функционирования предприятий и экономики России в период проведения частичной мобилизации, уверены «Новые люди», необходимо обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, а также сохранение рабочих мест и экономической стабильности.

Уточняется, что получить отсрочку индивидуальный предприниматель и участник обществ с ограниченной ответственностью сможет, если у него в подчинении полгода работают пять и более человек. Также они не должны иметь задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Для глав крестьянских и фермерских хозяйств указанные требования предлагается не применять, поскольку они непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность России.

Алексей Нечаев, комментируя законопроект, пояснил, что, по данным Минобороны РФ, мобилизовано 27 тысяч предпринимателей.

«В России меньше 6 миллионов предпринимателей. 2,3 миллиона юрлиц и 3,7 миллиона ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в 6 с лишним раз. Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра? Где будут работать люди, которые вернутся с СВО? Многие партии хотят привести их в политику, но депутатских мандатов на всех точно не хватит. Рабочие места создают предприниматели», — сказал он.

Замруководителя фракции Сардана Авксентьева в свою очередь считает, что данный законопроект — это ответ на настойчивый запрос людей.