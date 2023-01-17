Лондон, 17 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл на захотели принимать извинения телеведущего Джереми Кларксона, который в декабре 2022 года резко высказался в отношении Маркл. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на заявление пресс-службы членов королевской семьи Великобритании.

Office of the Governor-Genera Принц Гарри и Меган Маркл

В своем заявлении герцог и герцогиня Сассекские отметили, что принц Гарри и Меган Маркл не принимают извинения Кларксона и не верят, что его статья в газете The Sun была единственным проявлением небрежности.

По информации журналистов, 16 января Кларксон принес принцу Гарри и Меган Маркл публичные извинения, несмотря на это, по информации пресс-службы, необходимо решить вопрос с его постоянной практикой публикации статей, содержащих дискриминационные высказывания.

В пресс-службе сообщили, что телеведущий якобы ранее не раз публиковал аналогичные материалы, поэтому случай с герцогом и герцогиней Сассекскими не является единичным.

По информации телеканала, конкретные примеры таких материалов в заявлении не были указаны.

17 декабря Кларксон в своей колонке в газете The Sun написал, что ненавидит Маркл и желает, чтобы ее провели обнаженной по улицам всех городов Великобритании.